Stor splittring i Finlands regering kring sametingslagen

I dag kan den som vill rösta eller ställa upp i Sametingsvalet på finsk sida hänvisa till att en förfäder långt bak i tiden bedrivit samiska näringar.

Med det nya lagförslaget kommer det in ett tydligare språkkrav. För att få rösta i sametingsvalet måste du själv, dina föräldrar, dina far- eller morfäldrar eller dina far- eller morföräldrars föräldrar ha haft samiska som första språk. Det här innebär att en del nuvarande sametingspolitiker i Finland inte längre skulle kunna ställa upp i valet.

En majoritet av Sametingets ledamöter i Finland är för förslaget då de är rädda för en förfinskning av Sametinget. Flera av ledamöterna är inte aktiva inom samiska näringar eller samisk kultur i dag. Åtta av Sametingets 21 ledamöter är däremot emot lagen.