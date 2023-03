Stig Salming: Sámit dat ledje ovddemuš dáppe

Börje ja Stig Salming leaba mánnávuođa rájes leamaš Salmi gilis, davvelis Duortnosjávrri. Soai leaba diehtán iežas sámi duogáža birra, maŋimuš áiggiid lei Börje Salmingii dehálaš muitalit ahte son lea sápmelaš. Sudnuide leamaš dehálaš sámiid doarjut iešguđetge diggeáššiin. Earret eará leigga goappašagat Svea hoavvadikkis jagi 2019 go Dálmmá čearru lei stevdnen Ruoŧa stáhta go guhkidedje Norgga ja Ruoŧa boazoguohtonkonvenšuvnna jagi 2002:s gitta 2005:i.

– Searvan ja doarjun lei munnuide riekta goappašagaide, dadjá Stig Salming

Nálledutkan čuozai garrasit

Jagi 2020 čavčča čuovui SVT Salming vieljažiid Salmii dahje Čoalbmái. Prográmmas muitala Börje Salming maid sámi duogáš lea mearkkašan sutnje ja mo sutnje čuozai go gulai, ahte su fuolkkit leat vásihan nálledutkama. Okta guhte vásihii mihtidemiid ja govvema lei su áddjá.

– Mu duogáš lea hui dehálaš. Nuorran mun in ipmirdan dan, mađi boarrásat šadden dađi deháleabbon dat šattai, dajai Börje Salming.

– Mun anán hui árvvus iežan duogáža, dan gal ferten dadjat, muitala Stig Salming.

Salmi gilli lea mearkkašan ollu

Jagi 2022 buohcagođii Börje Salming ALS jápmindávddain ja son hedjonii jođánit. Skábmamánu 24 beaivvi jámii Börje Salming, 71 jahkásažžan.

SVT deaivvadii Stig Salmingain ja Börje boarráseamos bártniin 2022 dálvvi. Anders muitala ahte dát unna giláš mearkkaša hui ollu sutnje ja su bearrašii. Salmis son lea oahpásmuvvan iežas sámi duogážiin ja álgán jurddašit iežas sámi duogáža birra.

– Áhčči ja Stig buolva leat čevllohallan iežaset sámevuođain ja leat midjiide dan muitalan, dadjá Anders Salming ja joatká.

– Mun láven lohkat ahte lean sápmelaš, muhto leat dattege veaháš eahpádusat

Čeavlái go lea sápmelaš

Anders Salming oaivvilda, ahte go ii leat boazodoalus šaddan bajás, de leamaš eahpesihkkar sáhttá go gohčodit iežas sápmelažžan go eai leat bohccot. Muhto lea dál ádden ahte sáhttá.

– Mun lean sápmelaš, mun lean čeavlái go gohčodan iežan sápmelažžan, dadjá Anders Salming.

Dokumentára ”Salming – samerna från Salmi ” lea geahččanláhkai sihke ruoŧagillii ja davvisámegillii SVT playas.