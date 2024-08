Urfolk får medborgarlön – för att stoppa kriminaliteten

Drogkarteller letar sig allt mer till avlägsna skogar i Syd- och Centralamerika för att undvika rättsväsendet. Det innebär att urfolken i områdena tvingas bort från sina områden – eller tvingas samarbeta med kriminella.

Men det finns också de som aktivt väljer att bli kriminella. Isabel Felandro är internationell programchef för Cool earth. Hon konstaterar att fattigdomen bland urfolken är en stor bidragande orsak till illegal avskogning, illegala gruvor och drogkarteller.

– När människor är i akut behov och vill ta sina barn till sjukvård eller till skolan, så leder dessa fattigdomscykler ibland till att de tar på sig roller i de illegala aktiviteterna, eller att de säljer sin mark eller låter sina träd huggas ner, säger hon till The Guardian.

Erbjuder medborgarlön

Därför har organisationen nu startat ett basinkomstprojekt. En basinkomst, eller medborgarlön som det också kallas, är tänkt att ska lyfta urfolken ur fattigdomen. Men också att på så sätt skydda skogen och skapa motståndskraft mot klimatförändringarna.

Cool earth drivs av de två kvinnligt ledda urfolksorganisationerna National organization of Andean and Amazonian indigenous women of Peru och Organization for indigenous women of the Central Selva of Peru.

188 personer, från urfolken Asháninka och Yánesha i Peru, får nu en basinkomst på motsvarande 27 kronor om dagen, eller 740 kronor i månaden.

– Det finns andra basinkomstinitiativ runt om i världen men de flesta är inriktade på humanitära eller sociala frågor. I de samhällen vi arbetar med är deras verksamhet väldigt kopplad till skydd av skogen, säger Isabel Felandro, internationell programchef för Cool earth .

Har redan gett resultat

Pilotprojektet startade i november förra året och ska hålla på i två år för att sedan utvärderas. Men man hoppas kunna fortsätta och skapa liknande projekt världen över.

Det finns inga krav på vad pengarna ska användas till utan mottagarna är fria att göra vad de vill med dem. Men redan nu kan man, enligt Felandro, se att pengarna gör skillnad där många använder de för att täcka grundläggande behov som mat, sjukvård eller att skicka sina barn till skolan.

– Färre familjer upplever ekonomisk stress. På grund av fattigdom var de tvungna att prioritera andra saker. Men nu kan de göra fler bevarandeaktiviteter och återställa regnskogen, säger Isabel Felandro.