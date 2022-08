Formationen av artister startar vid Grön eld vid Järnvägstorget i Umeå för att sedan äntra black boxscenen vid operan.

– Kraften som blir när vi står tillsammans intresserar mig, säger Elle Sofe Sara som nu alltså tar föreställningen till den svenska sidan av Sápmi.

Vástádus eana -The answer is land har tidigare getts i bland annat Oslo och Berlin. Föreställningen som är dryg en timme lång följs av ett samtal där även publiken bjuds in att reflektera.