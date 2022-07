Smittspridningen av apkoppor fortsätter öka

WHO beslutade den 23 juli att utbrottet av apkoppor ska klassas som ett internationellt hot mot människors hälsa. Det innebär att WHO ser ett behov av samordnande insatser på internationell nivå och att WHO ger rekommendationer till länderna.

Apkoppor klassas som en samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Har man haft oskyddat sex med en ny partner ska man vara vaksam på symptom och kontakta vården vid behov.

Personer som är aktuella för vaccination kommer kontaktas av vården. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation bör den som varit i nära kontakt med en person som har apkoppor med symtom erbjudas vaccin.

Vaccinet är mest effektivt om det ges inom fyra dagar från tillfället då man har utsatts för en smittorisk. I vissa fall kan det ges upp till två veckor efter smittotillfället.

Det vaccin som för närvarande finns att tillgå i Sverige heter Junneos och finns i en begränsad mängd.

Källa: TT och Folkhälsomyndigheten