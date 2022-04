Anklagelser om kemvapenattack utreds

Storbritannien och Australien utreder anklagelser om att ryska styrkor ska ha använt kemvapen i den belägrade staden Mariupol i sydöstra Ukraina.

Ukraina hävdade sent på måndagskvällen att ryska styrkor med hjälp av drönare satt in kemiska vapen mot ukrainska styrkor tidigare under dagen. Flera personer uppger att de drabbats av andningssvårigheter och spasmer.

Storbritanniens utrikesminister Liz Truss skriver på Twitter att ”allt användande av sådana vapen skulle vara en oansvarig eskalering av konflikten” och att Putin skulle hållas ansvarig.