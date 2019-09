Bensinskatt höjs med 15 öre/liter

Bensinskatten kommer att höjas, enligt uppgifter till Svenska Dagbladet. Detta är en del av överenskommelsen mellan regeringen, C och L.



Dessutom återinförs den automatiska indexeringen av diesel- och bensinskatten som S-MP-regeringen tog beslut om att höja under 2017. Denna togs bort när M/KD-budgeten, med stöd av SD, röstades igenom i riksdagen 2018.



Nettopriset på bensin och diesel blir högre med det nya budgetförslaget. Bensin kommer att kosta 15 öre mer per liter och diesel 10,25 öre mer per liter, inklusive moms, enligt SvD.