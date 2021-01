Conor McGregor knockad i UFC i natt

Amerikanen Dustin Poirier vann nattens stormatch i UFC över Conor McGregor i Abu Dhabi. Efter en stark start av McGregor förlorade han via teknisk knockout 2.32 in i andra ronden. Det är första gången i karriären som han har förlorat via knockout.

– Jag lyckades inte övervinna en lång period av inaktivitet. Men jag skakar av mig det här och kommer tillbaka, sade McGregor efteråt och lovade fler framträdanden under 2021.

– Nu har jag 1-1 i matcher mot Conor så vi får väl göra om det här igen, sade Poirier efter att ha vunnit returmötet.