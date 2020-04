Nära 128 miljoner dollar samlades in till världshälsoorganisationen WHO under den virtuella galan ”One World: Together at home”, som sändes under natten till i dag, svensk tid, rapporterar CNN.

Under galan, som hölls för att bland annat hylla sjukvårdspersonal runtom i världen, uppträdde artister och andra kändisar från sina hem. Galan direktsändes både online och i olika tv-kanaler.

Den går att se på SVT Play fram till och med onsdagen den 22 april.

