Den danske artisten Kim Larsen har avlidit, uppger hans agent Jørn Jeppesen i ett pressmeddelande. Larsen somnade in på söndagsmorgonen efter en längre tids sjukdom.

Kim Larsen var sångare i rockbandet Gasolin under 1970-talet och hade stora framgångar med låtar som ”Hva gør vi nu, lille du”, ”This is my life” och ”Kvinde min”.

Han började sin solokarriär efter upplösningen av gruppen 1978. Som soloartist gjorde han ett 20-tal album och sålde över 3 miljoner skivor. Kim Larsen blev 72 år gammal.