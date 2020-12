Dödligaste november på över 100 år

November 2020 var den dödligaste novembermånaden på över 100 år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) som registrerat 8 088 dödsfall. Alla har dock inte dött av covid-19.



Under åren 2015-2019 dog i genomsnitt 7 383 personer under motsvarande period, vilket ger årets november en överdödlighet på 10 procent.



– Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut, säger Tomas Johansson, på SCB. Överdödligheten är än så länge begränsad till grupperna 65 och äldre.