Fler dödförklarades felaktigt 2020

I fjol dödförklarades fler personer felaktigt än under de föregående två åren. 23 personer dödförklarades felaktigt under 2020, att jämföra med 16 under 2019 och 14 under 2018.



-Det här är mycket allvarligt. Det är fruktansvärt för den som drabbas, som inte kommer åt varken pengar, pension eller andra viktiga saker, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, till TV4-nyheterna.



Fallen inträffade både på grund av misstag från myndigheter och på grund av misstänkta bedrägeriförsök, enligt Skatteverket.