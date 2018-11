Fler uttrycker missnöje med May

Storbritanniens premiärminister Theresa May fortsatte på fredagen att försvara sin brexitstrategi i en BBC- intervju. Samtidigt växer antalet misstroendeyttringar från det egna partiet, skriver TT.



Hittills har totalt 19 ledamöter från Konservativa partiet öppet lämnat in skriftliga missnöjesförklaringar mot May, enligt Reuters sammanställning.



Tio av dem blev kända under torsdagen och fredagen efter att May lagt fram det omstridda utkastet till brexit- avtalet. Missnöjet fick brexitministern Raab och tre andra att avgå.