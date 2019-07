Fotbollförbundet tvingas redovisa ersättningar

Svenska fotbollförbundet (SvFF) har tidigare påstått att deras ersättningar för dam- och herrlandslag är ”rättvisa och likvärdiga” men har aldrig uttalat sig om specifika summor.

Nu har Diskrimineringsombudsmannen (DO) valt att gå vidare med den anmälan om diskriminerande ersättningar som kom in 7 juli.

DO har nu skickat en begäran om yttrande till SvFF. DO begär bland annat att förbundet ska redovisa alla former av ersättningar till dam- och herrlandslagspelarna. SvFF blir alltså tvungna att redovisa de tidigare hemliga ersättningarna. SvFFs svar ska vara inne den 16 aug.