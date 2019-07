Efter DO-anmälan – SvFF tvingas redovisa ersättningarna

Den 7 juli anmäldes förbundet för att ersättningarna för landslagsspel inte skulle vara jämställda. SvFF uttalade sig då:

– Vi har rättvisa och likvärdiga landslagsavtal för både damer och herrar. Vår uppfattning är att de inte är diskriminerande. Jag kan inte kommentera specifika summor, sade Anders Jansson kommunikationchef på SvFF.

Men nu kommer förbundet bli tvungna att redovisa just specifika summor efter att Diskrimineringsombudsmannen, DO, har valt att gå vidare med anmälan mot SvFF. I en begäran om yttrande begär DO skriftliga svar på frågor om ersättningar för både dam- och herrlandslagsspelarna:

”Vilka former av ersättningar får damlandslagsspelarna respektive herrlandslagsspelarna genom SvFF? Redovisa alla former av ersättning som spelarna får genom SvFF, exempelvis lön, bonus, förmåner och annan ersättning. Redovisa även medel som ursprungligen kommer från en annan part, men som vidareförmedlas av SvFF till spelarna”

Frågan är en av sju som myndigheten vill ha svar på från Svenska Fotbollsförbundet.

”Vi har noterat att DO vill ha svar”

SVT Sport har talat med SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson som svarar:

– Vi har noterat att DO vill ha svar och processen nu är att vårt kansli tar fram ett underlag. Vi återkommer till DO inom den tidsram vi fått angiven och när våra svar är klara.

Skulle DO finna att Svenska Fotbollsförbundet bryter mot diskrimineringslagen så är det upp till förbundet att göra korrigeringar.

Sista dagen för förbundet att svara DO är den 16 augusti.