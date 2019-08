Fyra spelbolag får böter

Fyra spelbolag bötfälls för att ha erbjudit vadhållning på matcher med minderåriga spelare, enligt beslut av Spelinspektionen.



Högst böter får Snabbare, 9,5 miljoner kronor. Come On får böta sex miljoner kronor medan Hajper och Legolas tvingas böta 4,5 miljoner respektive 100 000 kronor.



Samtliga överträdelser anses som all- varliga av Spelinspektionen. Bolagen får förutom böterna även en varning. Tidigare har Spelinspektionen riktat liknande åtgärder mot åtta spelbolag.