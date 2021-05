Lokala S-politiker vill regera med C

C är det mest populära samarbetspartiet för kommunpolitiker inom S och favoriten bland tilltänkta koalitionspartner inom en regering. Det visar en enkät som SVT har skickat ut.



Över 93 procent svarar att de vill att partiet ska fortsätta sitt budgetsamarbete med C, medan färre vill se ett samarbete med MP (83) och V (83).



I en eventuell regeringskoalition är C klart mer populärt än såväl MP som V som tilltänkt koalitionspartner. Drygt 90 procent svarar C medan 72,5proc svarar MP och 55,6 svarar V. 158 av 290 kommuner svarade på enkäten.