Giftinformationscentralen rapporterar att man under förra året fick inte tre gånger så många samtal om förgiftning av lustgas som året innan.

-Jag tycker att det ska förbjudas, säger Johanna Grass överläkare vid Giftinformationscentralen till TT.

Före 2020 fick man bara in enstaka samtal om detta per år, men sedan dess har bruket av lustgas ökat stadigt. Förra året fick man in 434 samtal, siffrorna hittils i år stavar 370.

Långvarigt bruk av lustgas kan ge ge allvarliga neurologiska besvär.