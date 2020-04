Mindre utsläpp räddar tusentals liv

Nedstängningen under corona har lett till en minskning av luftföroreningar. Detta har inneburit att fler än 11 000 förtida dödsfall undvikits under april månad i Europa, enligt en ny studie.



-Du är som om alla i Europa slutade röka under en månad, säger studiens huvudförfattare Lauri Myllyvirta vid Crea, det Helsingforsbaserade centret för forskning för energi och ren luft.



Utsläppen av kvävedioxid har minskat med 37 procent, utsläpp av partiklar mindre än 2,5 miljondelar (ppm) har fallit 10, under en 30-dagarsperiod som avslutades den 24 april, jämfört med 2019.