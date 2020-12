Nationella prov i vår ställs in

Skolverket ställer in de nationella proven under vårterminen, meddelar utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff.



– Ett beslut att ställa in nationella prov är inte önskvärt, men det bedöms nödvändigt, säger hon på pressträffen.



Anledningen är att såväl elever och lärare behöver fokusera på undervisningen under våren.



Beslutet omfattar grundskolan, gymna- sieskolan och vuxenutbildningen. Undantag görs för prov i årskurs tre i lågstadiet.