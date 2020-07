Antalet öppna asylärenden hos Migrationsverket är det lägsta på åtta år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Det beror delvis på att färre personer har sökt asyl i Sverige under den rådande pandemin.

Under maj månad har färre personer sökt asyl än under någon enskild månad under 2000-talet.

– När det gäller asyl så har vi gått ner från 33 000 öppna ärenden till 23 000, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, till radion.