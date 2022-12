Risk för en miljon coviddöda i Kina

Kinas abrupt hävda restriktioner kan orsaka en explosion av coronasmittade och över en miljon döda under nästa år, enligt amerikanska IHME, Institute of Health Metrics and Evaluation.

I april förväntas antalet fall nå sin topp. Då kommer runt en tredjedel av Kinas invånare att vara smittade.

-Ingen trodde att de skulle hålla fast vid ”zero-covid” så länge som de gjorde, säger IHME-chefen Chistopher Murray.

Enligt WHO beror den ökade smittan inte på de slopade restriktionerna – smittspridningen tog fart innan dess.