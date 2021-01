Rymningar från ungdomshem ökade rejält

Rymningar från slutna ungdomsvårdshem har mer än fördubblats under det senaste året.



Statens institutionsstyrelse noterade 25 så kallade avvikelser under 2020, jämfört med elva under 2019.



För att förbättra säkerheten satsas nu sju miljoner kronor på bland annat bättre staket, modernare kameror och säkrare dörrar, enligt Dagens Juridik.



På slutna ungdomsvårdshem finns ungdomar mellan 15 och 21 år som har dömts för allvarliga brott.