SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm i kväll och i natt i norra Lapplandsfjällen.

Redan under dagen väntas vindar på 15-20 meter per sekund och dessutom tidvis kraftigt snöfall. Till kvällen och natten väntas västlig storm med vindar på 25-30 meter per sekund.

För södra Lapplandsfjällen, Jämtlands- och Härjedalsfjällen, Jämtlands län, Västerbottens- och Norrbottens inland är klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar under onsdagsdygnet utfärdade.