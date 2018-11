Svenskarnas kondition har minskat kraftigt

Svenskarnas kondition blir allt sämre, visar en ny stor svensk studie. Forskarna har använt data från 350 000 personer som under de senaste 20 åren har utfört konditionstest via sina jobb.

Andelen med hälsofarligt låg kondition ökat från 27 procent till 46 procent. Hos män, yngre och lågutbildade har konditionen försämrats mest.

Forskarna tror att förklaringen är en mindre aktiv vardag med mer bilåkning och stillasittande jobb. De anser att nationella åtgärder behövs.

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Medicine and science in sports.