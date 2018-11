Ny stor studie: Svenskarnas kondition har minskat kraftigt

— Det huvudsakliga resultatet är att det är en ganska kraftigt nedgående trend i populationen i stort. Studiepopulationen har fått drygt tio procent sämre kondition, säger Elin Ekblom-Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap och en författarna bakom studien.

I studien har forskarna tittat på data från 350 000 människor som under de senaste 20 åren har erbjudits och utfört konditionstest via sina jobb. Personerna har fått utföra test på cykel där man mätt hur mycket syre kroppen kan tillgodogöra sig under träningen.

I undersökningen har man även kunnat se hur mäns kondition minskat mer än kvinnors, yngres mer än äldres och lågutbildades mer än högutbildades.

— Det är väldigt viktigt att man inte bara kan se att det här har hänt. Man kan även se för vilka det är viktigast att göra någonting åt, säger Elin Ekblom-Bak.

Förutom att arbetande svenskar i stort har fått sämre kondition kan man även se att de personer som har sämst kondition har blivit fler. Andelen personer som har hälsofarligt låg kondition har ökat från 27 procent till 46 procent. Varför resultaten ser ut som de gör är inget studien går in på.

— Jag tror att det kanske inte direkt har med träningen att göra. En del av förändringen kan nog bero på att vi är mindre aktiva i vår vardag. Vi åker mer bil nu och vi har fler stillasittande jobb och det kan faktiskt ha en påverkan på vår kondition, säger Elin Ekblom-Bak.

Studieresultaten är inte helt representativ för befolkningen utan man har endast utgått från folk som har arbete. Elin Ekblom-Bak tror att till och med att studiepopulationen kan ha aningen bättre kondition än den svenska befolkningen i stort.

— Jag är helt övertygad om att vi behöver en gemensam insats, vi måste bygga tillbaka möjligheterna för att röra på oss, vi behöver ett nationellt arbete i det här.

Vad är ditt bästa tips till någon som känner att de behöver röra på sig mer?

— Att det inte behöver vara så svårt. Att vara aktiv behöver inte vara så komplicerat, ta en rask promenad, köp en hund, det finns mycket du kan göra som du inte ens behöver byta om för.

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Medicine and science in sports.