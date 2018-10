Talmannen: Jag tar mer aktiv roll i regeringssamtalen

Talmannen utser ingen ny sonderingsperson och tar själv en mer aktiv roll i samtalen om en ny regering, säger Andreas Norlén på en pressträff.

Partiledarna kommer med start i morgon att bjudas in till samtal gruppvis: en samlingsregering (S, MP och Alliansen), en mittenregering (S, MP, C och L), Alliansen plus MP eller en Alliansregering i olika former.

– Jag utesluter inte att gå till kammaren med en statsministerkandidat med ovist utfall, säger Norlén.

Ett extra val är inte uteslutet, men ett sistahandsalternativ, uppger han.