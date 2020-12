”Tänd ett ljus” populäraste jullåten

Stim har sammanställt landets mest intäktsbringande jullåtar under 2019. Triads ”Tänd ett ljus”, skriven av Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom 1987, toppar fortfarande listan.

Adolphson & Falks ”Mer jul” från 1984, trea i fjol, tar över andraplatsen. Linnea Henrikssons ”Fira jul med mig”, som släpptes 2019, är helt ny på listan och återfinns på femte plats.

På listan över internationella jullåtar tar Mariah Careys ”All I want for Christmas is you” tillbaka förstaplatsen efter att 2018 ha lånat ut den till Whams ”Last Christmas”.