WHO: Coronautbrottet en pandemi

WHO klassar coronautbrottet som en pandemi, det meddelar WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pågående presskonferens



– Att beskriva situationen som en pandemi förändrar inte WHO:s bedömning av hotet som viruset utgör, det förändrar inte vad WHO gör eller vad länder ska göra.



– Vi har aldrig tidigare sett en pandemi som orsakats av ett coronavirus, och vi har aldrig tidigare sett en pandemi som kan kontrolleras på samma gång, säger han.