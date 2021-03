WHO: Fortsätt vaccinera med Astra

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vaccinationerna mot covid-19 med Astra Zenecas vaccin ska fortsätta, enligt nyhetsbyrån Reuters.



Fördelarna överstiger riskerna, skriver WHO i ett uttalande som släpptes på onsdagseftermiddagen.



WHO tillägger att experter fortsätter att granska Astra Zenecas vaccin.



Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin har pausats i flera länder då det utreds om vaccinet leder till en ökad risk för att drabbas av blodproppar.