WHO: Varannan europé snart smittad

Om utbredningen av covid-19 fortsätter i nuvarande takt kommer över hälften av alla européer att ha smittats av omikronviruset inom två månader, förutspår WHO.



Oganisationen hänvisar till beräkning- ar från det oberoende institutet IHME. Under årets första vecka har sju miljoner insjuknat, mer än dubbelt så många som veckan före.



Enligt WHO måste de länder som ännu inte drabbats fullt ut av omikronvågen förbereda sig och vidta alla åtgärder för att begränsa smittspridningen.