WHO varnar för e-cigaretter

Elektroniska cigaretter är hälsofarliga och måste regleras bättre för att tobaksindustrins ”kriminella” sätt att göra ungdomar nikotinberoende ska stävjas, enligt WHO.



På platser där elektroniska nikotinprodukter tillåts rekommenderar WHO riktlinjer för hur deras skadliga effekter ska förhindras samt hur barn ska stoppas från att använda dem.



Enligt WHO lockas ungdomar med ”förföriska smaker”, som det enligt WHO:s nya nikotinrapport finns 16 000 olika att välja mellan. Detta är ett kriminellt förfarande, anser WHO.