SVT inför lokala VMA-pushnotiser

VMA – viktigt meddelande till allmänheten – skickas ut vid bland annat större bränder som kan vara farliga för personer som bor i ett visst område. För att så många som möjligt ska nås av informationen inför nu SVT Nyheter lokala VMA-pushnotiser.

– Under pandemin digitaliserades svenskarnas medievanor i rekordfart. Idag tar 7 av 10 svenskar del av SVT:s digitala tjänster en genomsnittlig vecka. Det är viktigt att SVT följer publiken i den digitala utvecklingen och att VMA når folket där de är. Både lokalt och digitalt, säger Hanna Stjärne, vd SVT.

VMA kommer fortsatt även att ligga kvar på SVT.se och gå i tv-sändningar.

Så får du SVT:s lokala pushnotiser

I SVT nyheters app kan publiken ställa in från vilka lokala nyhetsredaktioner de vill ha pushnotiser. Det är via dessa pushnotiser SVT nu också ställer om och utökar VMA. Detta innebär att om man prenumererar på till exempel SVT Västs pushnotiser kommer man också få VMA direkt i mobilen som rör områden som ingår i SVT Väst. Se instruktionsfilmen nedan för hur du ställer in lokala pushnotiser.

Här laddar du ner appen SVT Nyheter

Appen SVT Nyheter finns att ladda ner till iPhone och Android.