Även Kristersson bäddar för mitten

Moderatledaren Ulf Kristersson prisar Centern och Liberalerna och tror fortfarande att han är den som får sätta ihop en regering. Och SD-ledaren Jimmie Åkesson kan glömma det där om ett nytt konservativt block med M, SD och Kristdemokraterna, enligt M-ledaren. Moderaterna är inte del av ett sådant block, framhöll Kristersson i sitt jultal på ett hotell i Stockholm, och i intervjuer efteråt. – Vi är helt enkelt liberalkonservativa. Och de som inte vill förstå det, och de som skräms med eller fantiserar om ett nytt ”konservativt block” i svensk politik, de har bara läst varannan sida i vårt program, sade Kristersson i talet. Bädda för C och L Han ägnade också en del tid åt att försöka bädda för att Centern och Liberalerna ska kunna stödja honom i en ny statsministeromröstning istället för att, som i den första omröstningen, rösta nej till honom. Han är hoppfull om att C och L ska kunna komma till en annan slutsats framöver. – Mitt huvudscenario är oblygt att vi (M) får bilda nästa svenska regering, och genomföra så mycket vi bara kan av Alliansens borgerliga politik, sade M-ledaren. Tänka efter noga Hans gissning, sade han efter talet, är att det inte blir någon statsministeromröstning till före jul. – Vi måste tänka efter väldigt noga innan vi tar omröstning tre och fyra, för nu börjar det närma sig skarpt läge, säger han och syftar på extraval. Han säger sig förstå att många undrar vad Alliansen håller på med. – Vi moderater behöver Alliansen och jag tror att de behöver oss, framhöll han i talet och prisade Centerpartiet för miljöengagemang och Liberalernas tonvikt på det svenska språket för sådant som integration. Helst vill han bilda en Alliansregering, men utsikterna för det verkar inte så goda, medger han. – Om det inte går så vill jag bilda en regering som kanske är liten i formell mening, men som just därför kommer att vara bred och inkluderande, nyfiken och integritetsfull, säger Kristersson och tillägger att Moderaterna inte kommer att medverka till någon ny typ av decemberöverenskommelse. Lars Larsson/TT Peter Wallberg/TT