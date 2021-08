Forums veckotablå

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.



MÅNDAG 2021-08-30

09:00 – 09:45 Digitala tjänster i framtiden

Google och Amazon blir allt viktigare som förmedlare av varor, tjänster och innehåll. Hur kan konsumenterna skyddas, samtidigt som företagen får ett enhetligt regelverk för hela EU? Med Kim Jörgensen, kabinettschef hos Margrethe Vestager, EU-parlamentariker Arba Kokalari (M), Sara Övreby, Google, Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter. Moderator: Beata Wickbom. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 5/7.

09:45 – 10:00 Politik i bokhyllan: Landet utanför

Landet utanför: Sverige och kriget 1940 – 1942, är de andra delen i historikern Henrik Berggrens trilogi om Sverige under andra världskriget. I centrum av berättelsen står striderna om eftergiftspolitiken mot Tyskland. Pontus Mattsson intervjuar. Från 4/6.

10:00 – 10:35 Partiledartal: Stefan Löfven (S)

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven meddelar i sitt sommartal att han avgår vid partikongressen i november. Från 22/8.

10:35 – 11:00 Partiledartal: Nyamko Sabuni (L)

Liberalernas partiedare Nyamko Sabuni håller sommartal i centrala Stockholm. Från 24/8.

11:00 – 11:30 Partiledartal: Nooshi Dadgostar (V)

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar håller sommartal i Majorna i Göteborg. Från 25/8.

11:30 – 12:00 Språkrörstal: Märta Stenevi (MP) och Per Bolund (MP)

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi och Per Bolund sommartalar i Järva i Stockholm. Från 27/8.

12:00 – 12:03 Rapport

12:03 – 12:30 Partiledartal: Annie Lööf (C)

Centerledaren håller tal på Långholmen i Stockholm.

12:30 – 13:00 Forum: Politik och samhälle

13:00 – 13:45 Lagstadgade minimilöner i EU – hur påverkas Sverige?

EU-kommissionens förslag om lagstadgade minimilöner har lett till protester, inte minst i Sverige. Vad säger EU-parlamentet? Med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Johan Danielsson (S), Jessica Polfjärd (M) och Sara Skyttedal (KD), samt Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare (S). Moderator: Markus Bonekamp. Arrangör: EU-parlamentet i Sverige. Från 5/7.

13:45 – 15:45 Korrespondenterna live

SVT:s korrespondenter rapporterar från hela världen, om krig och utmaningar men också om hopp och engagemang. Här möts de i direktsändning och svarar på publikens frågor om både sina bevakningsområden och utmaningar i yrket. Programledare: Camilla Kvartoft och Prescilia Haddad. Från 18/8.

15:45 – 16:00 Politik i bokhyllan: Allt kommer att bli bra DIREKT

När Jonas Sjöstedt 2011 kandiderade till partiledarposten balanserade Vänsterpartiet på fyraprocentsspärren. När han förra året avgick var partiet dubbelt så stort. Tillsammans med sin pressekreterare Jessica Nordh beskriver han i denna bok både framgångar och bakslag som kantat den resan. Nedjma Chaouche intervjuar.

16:00 – 16:05 Rapport

TISDAG 2021-08-31

09:00 – 10:50 Vem sätter agendan för ny skogspolitik?

Januariavtalet satte skogen på den politiska agendan. Men finns det förutsättningar att nå bred politisk enighet om skogens oförenliga mål? Det kanske är EU snarare än riksdagen som avgör framtiden för den svenska skogen? Panelsamtal med politiker, myndigheter, organisationer och forskare. Moderator: Sverker Olofsson. Arrangör: SLU. Från 6/7.

10:50 – 11:40 Hållbara batterier

Hållbara batterier stöder utvecklingen av elfordon och möjliggör utbyggnad av förnybar energi. Hur kan EU vara i framkant vad gäller hållbara batterier?

Med Emma Nehrenheim, Northvolt, Thomas Östros, EIB, Marcus Wiberg, Nilar, Christian Danielsson, EU-kommissionens representation. Moderator: Eva Hamilton. Arrangör: EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken. Från 6/7.

11:40 – 12:00 Så fick vi demokrati i Sverige

I dag får svenska medborgare över arton år rösta. Kampen för rösträtt drevs till stor del utomparlamentariskt. Men vilka var det som drev kampen? Emma Frans leder samtalet mellan Åsa Lindestam, förste vice talman och Torbjörn Nilsson, professor emeritus. Arrangör: Riksdagsförvaltningen. Från 4/7.

12:00 – 12:03 Rapport

12:03 – 13:15 Kärnvapenhotet i modern säkerhetspolitik

Hur ser framtidsutsikterna ut för global nedrustning och vapenkontroll? Och hur ser hotbilden ut från kärnvapen i vårt närområde? Med Ulrika Möller, Göteborgs universitet, Kjell Engelbrekt, Försvarshögskolan och Linda Borgheden, Svenska Röda Korset. Arrangör: Folk och Försvar. Från 23/8.

13:15 – 14:00 Ålderism utestänger chefstalanger

Kompetensförsörjning har blivit en stor utmaning i privata företag och i offentlig sektor. Ändå väljs personer systematisk bort på grund av ålder. Med Barbro Westerholm (L), John Mellkvist, PR-strateg, Sophie Hedestad, marknadsföringschef Netigate och Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna. Moderator: Andreas Miller. Arrangör: Ledarna. Från 5/7.

14:00 – 14:45 Hur fri är konsten?

Lever den svenska kulturpolitiken upp till idealet om konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd? Hur påverkas konstnärer och kulturskapare av dagens styrning och hur den genomförs? Med kulturminister Amanda Lind (MP), riksdagsledamöterna Christer Nylander (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Viktor Wärnick (M) och Aron Emilsson (SD) samt Pelle Amberntsson, utredare. Moderator: Gunilla Kindstrand. Arrangör: Myndigheten för kulturanalys. Från 6/7.

14:45 – 15:45 Covidbekämpning i världen

Pandemin är världssamfundets största utmaning sedan 1940-talet. Då samarbetade de politiska ledarna för att skapa multilaterala system, i dag är målet att tillsammans få pandemin under kontroll. Medverkande: Carl Bildt, WHO, Anders Nordström, WHO och Koen Doens, EU-kommissionen. Moderator: Christian Danielsson. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 4/7.

15:45 – 16:00 Politik i bokhyllan: Vapensmederna

Grävreportrarna Jani Pirttisalo Sallinen och Mathias Ståhle följer vapnens väg till de kriminella, från vapenhandlare i Europa och svenska jaktbutiker som säljer stora mängder vapendelar licensfritt. Under tiden står polis och politiker till synes handfallna inför det eskalerande våldet. Hur kunde det bli så här? Vilka är människorna bakom skjutningarna? Hur stoppar vi dem? Sharon Jåma intervjuar.

16:00 – 16:05 Rapport

ONSDAG 2021-09-01

09:00 – 10:10 Är åldersdiskriminering ett demokratiproblem?

Äldreriksdagen tar i år upp åldersdiskriminering i Sveriges riksdag och andra beslutande församlingar. Medverkande: Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Björn von Sydow, fd talman, Amelia Adamo, tidningsentreprenör, m fl. Arrangör: PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna samt nyhetssajten News55.se. Från 25/5.

10:10 – 10:30 Rösträttskampen då – och vad händer i dag?

Folkrörelserna spelade en stor roll för demokratins utveckling i Sverige. Hur förhåller sig dagens folkrörelser till rösträttsrörelsen i början av 1900-talet? Emma Frans modererar ett samtal mellan Lotta Johnsson Fornarve, andre vice talman och Kjell Östberg, professor emeritus. Arrangör: Riksdagsförvaltningen. Från 6/7.

10:30 – 11:00 Forum: Politik och samhälle

11:00 – 12:00 Cybersäkerhet i digitaliseringens tid

Digitalisering är en förutsättning för vårt moderna samhälle men medför också utmaningar, bland annat på säkerhetsområdet. Hur tänker myndigheter, akademin, näringslivet och EU? Arranför: Folk och Försvar. Från 25/8.

12:00 – 12:03 Rapport

12:03 – 12:30 Cybersäkerhet i digitaliseringens tid, forts

12:30 – 13:30 Vår förmåga att möta kriser och hot

Satsningar på det militära försvaret har succesivt skett men ett civilt försvar behövs också för ett fungerande totalförsvar. Vilka utmaningar finns? Med Alexandra Anstrell (M), Hanna Gunnarsson (V), Ida Texell, kommundirektör, Björn Körlof, fd generaldirektör, Johan René, överste. Moderator: Minou Sadeghpour. Arrangör: Försvarsforum. Från 5/7.

13:30 – 16:00 Arbetet mot våldsbejakande extremism

Presentationer och diskussioner om det förebyggande arbetet på lokal nivå, stödet till kommunerna och kunskapsförsörjningen. Finns det tillräckliga lagar och används de effektivt? Kan finansieringen kontrolleras? Hur ser det ut internationellt? Med Tor-Björn Åstrand, MSB, Josefin Bergström, Brå, Amir Rostami, Institutet för framtidsstudier, m fl. Utdrag ur ett längre seminarium. Arrangör: MSB. Från 26/8.

16:00 – 16:05 Rapport

TORSDAG 2021-09-02

09:00 – 09:50 Tåg genom hela Europa

Fler tågresor är en viktig del av klimatomställningen. Vad kan EU göra för att bidra till detta och hur stor klimatpåverkan kan det bli? Med EU-parlamentarikerna Emma Wiesner (C) och Jakop Dalunde (MP), Pär Helgesson, SJ, Kristian Schmidt, direktoratet för EU:s transportpolitik, Björn Wiman, DN, Jessica Wennberg, Heart of Lapland. Moderator: Joakim Berg. Arrangör: EU-kommissionen. Från 6/7.

09:50 – 10:05 Politik i bokhyllan: Ett utrikes liv

Boken är en tillbakablick på 40 års arbete inom utrikesdepartementet. Ingmar Karlsson tjänstgjorde som diplomat i bland annat Syrien, Kina och Colombia. Han berättar om officiella uppdrag och personliga möten med ledande politiker från olika delar av världen. Det är författarens egna upplevelser men också hur dessa skeenden påverkat Sverige. Niklas Ekdal intervjuar. Från 28/5.

10:05 – 10:30 Yttre hot och desinformation – en fara för demokratin?

Spelplanen för världspolitiken har förändrats det senaste decenniet. Hoten är i dag ofta i form av desinformation avsedd att splittra och skapa tvivel på demokratin. Hur påverkas riksdagens arbete av påverkansförsöken? Emma Frans modererar ett samtal mellan Kerstin Lundgren, tredje vice talman och Mikael Tofvesson, MSB. Arrangör: Riksdagsförvaltningen. Från 7/7.

10:30 – 11:15 EU:s kamp mot organiserad brottslighet

Cyberattacker mot EU:s medlemsstater har ökat kraftigt under pandemin. Hur kan EU-samarbetet hjälpa till i kampen mot organiserad brottslighet och cyberattacker, som är ett växande problem i Sverige? Med EU-kommissionär Ylva Johansson och rikspolischef Anders Thornberg, Moderator: Cecilia Garme. Arrangör: EU-kommissionen. Från 6/7.

11:15 – 12:00 Alzheimers – vår nästa hälsoutmaning

Hur fungerar vården av Alzheimersjuka i dag? Är sjukvård och regioner redo för nya möjligheter inom diagnos och behandlingar som kanske finns tillgängliga inom några år? Med Oskar Hansson, professor i neurologi, Maria Cavalli, medgrundare till digitala anhörigstöd, Petra Tegman, vårdutvecklare, Marie Morell (M). Moderator: Henrik Frenkel. Arrangör: BioArctic. Från 5/7.

12:00 – 12:03 Rapport

12:03 – 13:40 Vårjakt på råbock och cementbristens effekter DIREKT

Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråd svarar på ledamöternas inlämnade skriftliga frågor.

13:40 – 13:55 Forum: Politik och samhälle

13:55 – 14:45 Pressträff om läget i coronapandemin DIREKT

Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 16:00 Kärnvapenhotet i modern säkerhetspolitik

Hur ser framtidsutsikterna ut för global nedrustning och vapenkontroll? Och hur ser hotbilden ut från kärnvapen i vårt närområde? Med Ulrika Möller, Göteborgs universitet, Kjell Engelbrekt, Försvarshögskolan och Linda Borgheden, Svenska Röda Korset. Arrangör: Folk och Försvar. Från 23/8.

16:00 – 16:05 Rapport

FREDAG 2021-09-03

09:00 – 10:30 Cybersäkerhet i digitaliseringens tid

Digitalisering är en förutsättning för vårt moderna samhälle men medför också utmaningar, bland annat på säkerhetsområdet. Hur tänker myndigheter, akademin, näringslivet och EU? Arrangör: Folk och Försvar. Från 25/8.

10:30 – 11:15 Leder Sverige AI-politik till ökad konkurrenskraft?

AI antas bli en stark tillväxtmotor. Samtidigt väcker utvecklingen frågor kring tillförlitlighet och etik. Tekniken utvecklas snabbt vilket gör att beslutsfattare agerar under stor osäkerhet. Vilka möjligheter och hinder står utformningen av politiken inför? Arrangör: Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

11:15 – 12:00 Varför byggs det inte mer?

Vad behövs för att öka nyproduktionen av bostäder? Vad krävs för fler hyresrätter som fler har råd att bo i? Från Allmännyttan deltar Anders Nordstrand och Sofia Heintz, Simon Imner, bostadsanalytiker Tyréns, Anna Nordén, vice vd Framtidens Byggutveckling, Patrik Styrbjörn, vd Witalabostäder. Moderator: Ulrika Lamberth. Arrangör: Sveriges Allmännytta. Från 5/7.

12:00 – 12:03 Rapport

12:03 – 12:55 Hållbara batterier

Hållbara batterier stöder utvecklingen av elfordon och möjliggör utbyggnad av förnybar energi. Hur kan EU vara i framkant vad gäller hållbara batterier? Med Emma Nehrenheim, Northvolt, Thomas Östros, EIB, Marcus Wiberg, Nilar, Christian Danielsson, EU-kommissionens representation. Moderator: Eva Hamilton. Arrangör: EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken. Från 6/7.

12:55 – 13:25 Idrottsrörelsens framtid efter corona

Pandemin har slagit hårt mot idrottsrörelsen. Inställda träningar och tävlingar, förlorade medlemmar och föreningar som går på knäna. Hur ser återstarten ut och vilken hjälp behövs från politiken? Med Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet, Amanda Lind (MP), Annicka Engblom (M), Anna Wallentheim (S), Peter Helander (C). Moderator: Tina Sahlén. Arrangör: Riksidrottsförbundet.

13:25 – 13:45 Forum: Politik och samhälle

13:45 – 15:00 Vård på lika villkor

Kostnader för vården och hur den nyttjas av befolkningen skiljer sig åt mellan Sveriges regioner. Hälsoekonom Naimi Johansson presenterar en rapport om möjliga orsaker. Övriga medverkande: Marie Morell (M), Region Östergötland, Aida Hadzialic (S), Region Stockholm och Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen. Från 2/7.

15:00 – 16:00 Ett år kvar till valet

Bakom oss har vi en historisk mandatperiod. Hur ser väljarna på politiken ett år före valet? Leder eller följer politiken väljarna? Varför ska man rösta? Opinionsinstitutet Novus har undersökt de och andra frågor och vd Torbjörn Sjöström, presenterar resultatet. Arrangör: Novus. Från 2/9.

16:00 – 16:05 Rapport

16:05 – 16:15 Hänt i dag