Nytt EU-förslag om att bekämpa brotten med Chat Control

Det nya EU-förslaget, som går under namnet ”Chat Control”, har lagts fram av EU-kommissionären Ylva Johansson och är ett nytt paket med verktyg som ska användas för att bekämpa sexualbrott på digitala mötesplatser. En del av förslaget är att all information som går via chattar, mejl, filöverföring och nättjänster i allmänhet ska analyseras i jakt på övergreppsmaterial på barn.

Forum har samlat EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S) och Malin Björk (V) för att debattera kommissionens förslag på plats i Bryssel.

Programledare är Marcus Carlehed. Från 26/4.

Kritiserade EU-förslaget: Så kan dina vanliga familjefoton stämplas som pedofili | SVT Nyheter