Ett socialt hållbart samhälle – hur tar vi nästa steg?

-Man bygger inte vare sig beredskap, välfärd eller skyddsnät under pandemin eller under en kris, utan det får man tänka på däremellan, menar socialminister Lena Hallengren (S), som också anser att vi har lärt oss mycket under den här tiden.

Hon menar att nu när vi vet vad vi vet kan man göra saker och ting bättre. När det gäller de 21 regionerna så finns det nackdelar med uppdelat ansvar, men det finns också fördelar.

Emma Spak, chef för hälso-och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, tycker att det har varit stora utmaningar under pandemin, men att man varit bra på att anpassa sig.

Ett exempel som hon tar upp är intensivvården där regionerna på eget initiativ skapat en intensivvårdsplatssamordning, vilket har lett till att man har kunnat skicka patienter i hela landet för att utnyttja kapaciteten.

I panelsamtalet deltar:

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Gabriel Wikström, Agenda 2030-samordnare

Göran Stiernstedt, infektionsläkare och docent, ordförande Karolinska institutets (KI) styrelse och ledamot i coronakommissionen

Laura Hartman, docent i nationalekonomi och hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Moderator: Mia Odabas

Arrangör: Forte talks

