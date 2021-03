Unga anser att läsa är slöseri med tid

Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige är en ny IVA-rapport där barn och ungas attityder till kunskap presenteras. Rapporten är framtagen av IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA.

Rapporten ger en ny överblick av resultat från delarna som rör barn och ungas attityder i de stora nationella och internationella skolundersökningarna. Bland dem PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment), samt den återkommande nationella undersökningen Attityder till skolan som utförs av Skolverket.

Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig diskussion om hur dagens unga ser på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan.

Webbinariet tar upp följande:

Allt färre unga tycker att skolan ger nytta för framtiden. Eller handlar det om rationell insikt i att det de lär sig i skolan inte kommer räcka för evigt?

Unga är duktiga på att läsa men gör det allt mindre. Eller handlar det snarare om nya sätt att ta till sig text?

Upplevd stress bland unga ökar, inte minst bland flickor. Hur påverkar skolans kunskapsbedömningar och vuxenvärldens krav. Kan rädsla för misslyckande i sin tur minska glädjen i att lära nytt?

Det är stora skillnader i attityd till kunskap mellan olika grupper unga i Sverige. Hur ser dessa ut och vad kan göras för att jämna ut?

Hur kan olika aktörer i samhället kan samverka för att bäst förmå att engagera och motivera unga till lärande inför framtiden?

Medverkande: Maja Neiman, projektledare Framtidens kunskapsamhälle, IVA, Emma Frans, vetenskapskommunikatör och doktor i medicinsk epidemiologi, Mohammed Homman, vd Vironova, Anne-Marie Körling, lärare och författare, Akseli Raapana, (15 år) IVAs Ungdomspanel och professor Carl Johan Sundberg, chef för institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), KI.

Moderator William Eulau, IVAs Studentråd

Arrangör: Ingejörsvetenskapsakademien, IVA

