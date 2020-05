Vi är Orlando

Strax efter klockan två på natten till söndagen den 12 juni 2016 kommer det första larmet. En tungt beväpnad man har klivit in genom dörren på nattklubben Pulse, någon kilometer från Orlandos centrum, och börjat skjuta, rakt in mot dansgolvet. Innan polisen hinner stoppa massakern har 49 människor mördats i den dittills dödligaste masskjutningen i USA:s historia.



Berättelsen om Orlando tog snabbt form. Attentatet utfördes av en ensam islamist som riktade sitt hat mot hbtq-samhället. I skuggan av Disney World samlade sig staden för att hedra off ren, de flesta unga människor ur Orlandos latinamerikanska hbtq-community. Men händelsen visade sig snart ha fler skikt än vad det först verkade.

Genom att tala med överlevande, anhöriga och andra berörda i Orlando skildrar Johan Hilton en stad och ett land tiden före, under och efter katastrofen.

