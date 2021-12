Nya karantänkrav för Thailandsturister

Det så kallande ”Test and go”-programmet sätts på paus i och med ökad oro över omikronvarianten. Beslutet innebär att turister måste sitta i hotellkarantän i sju till tio dagar.

Även det så kallade ”sandbox”-programmet slopas, på alla platser utom det populära turistresemålet Phuket.

Det innebär att man måste bo på samma hotell i sju dagar, men man får röra sig fritt inom Phuket.

En av alla Svenskar som är på julsemester i Phuket är SVT:s reporter Hasse Burström.

– Anledningen till att man tillåter sandbox i Phuket är för att så många är vaccinerade, berättar han i Morgonstudion.

85 procent av alla över 12 år är dubbelvaccinerade, och omkring 50 procent har fått tre doser.

Gäller bara nya ansökningar

De nya karantänskravet trädde i kraft den 21 december. Men reglerna gäller bara nya ansökningar. Det innebär att omkring 200 000 turister från hela världen som redan har ett godkänt ”thaipass”, kan resa in enligt reglerna för för test and go- eller sandboxprogrammet.

– Karantänkravet återinförs inte för att skrämma bort turister, utan för att tillfälligt skjuta upp ankomster, sa regeringens biträdande talesperson Rachada Dhanadirek på tisdagen.

Dagen innan rapporterades det första lokalt överförda omkronfallet i landet.

”Inga garantier”

Det var inte länge sedan Thailand åter öppnade upp för utländska besökare, efter nästan 18 månader av strikta inresekrav, vilket har slagit hårt mot den viktiga turistindustrin.

Regeringen har sagt att de ska se över karantänskravet den 4 januari.

– Kraven har ändrats från och till, och Thailand har förstått att det inte går att stänga ned. Men det finns inga garantier för någonting, det kan vara så att ”test and go” aldrig kommer tillbaka, säger Hasse Burström.