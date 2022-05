USA:s försvarsdepartement Pentagon dementerar att amerikansk underrättelsetjänst har berättat för Ukraina var ryska generaler befinner sig.

Runt tolv ryska generaler har dödats under kriget, enligt Ukraina. Det ska ha möjliggjorts tack vare informationen från USA säger anonyma källor till The New York Times.

– Vi ger inte Ukrainas militär underrättelser om var höga militära ledare befinner sig på slagfältet, säger Pentagons talesperson John Kirby.