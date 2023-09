Republikaner vill stoppa Donald Trump – med hjälp av 150-årig lagtext

Bland dem som undertecknat stämningsansökan finns fyra Republikaner från Colorado.

– Som långvarig republikan, som röstade på honom anser jag att Donald Trump diskvalificerade sig själv från att kandidera 2024 när han spred lögner, förtalade valarbetare och uppmuntrade attacken mot Capitolium, säger Krista Kafer, en av personerna bakom stämningsansökan.

”Uppror eller revolt”

Det 14:e tillägget i USA:s konstitution gav tidigare slavar lika rättigheter som andra människor, och trädde i kraft 1868. Avsnitt tre kom till i kölvattnet av det blodiga inbördeskriget, efter vilket man ville förhindra att personer som deltagit i sydstaternas uppror skulle kunna få inflytelserika roller i statsapparaten igen.



Där står bland annat att den som i och med sin officiella roll i USA “avlagt en ed om att stödja konstitutionen” inte ska kunna uppbära ett ämbete på nytt om hen “ägnat sig åt uppror eller revolt mot USA:s konstitution, eller hjälpt dess fiender”.



Kritiker har bland annat kallat avsnittet för en “juridisk vandringssägen”, och en domstol i Florida har avskrivit ett liknande fall med motiveringen att de sökande saknade rätt att stämma Trump.



Men organisationen som företräder Coloradoborna, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW, har utlovat fler stämningsansökningar i andra delstater framöver. Och de har fått visst stöd från framstående konservativa professorer och domare.

”Ger den en liten chans”

Men även om argumenten visar sig vara övertygande, så kommer stämningsansökan för sent, uppger Alan Morrisson, dekan vid George Washington University Law School och expert på konstitutionell rätt, till SVT.

– Jag ger den en liten chans. Det här borde ha kommit redan för två år sedan. Det kommer vara väldigt svårt att med Donald Trumps rättegångsschema i vår få in ytterligare vittnesutfrågningar, bevisupptagning och rättegångsprocesser innan valet. Och efter valet är frågan överspelad, säger han.