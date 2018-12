150 nya arter i Mekongregionen

Trots dagliga, skrämmande rapporter om klimatet tränger ibland solstrålar genom orosmolnen. 157 nya arter har upptäckts i Mekongregionen, skriver Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Rapporten, som heter New spieces in the block, berättar bland annat om en fladdermus med guldhår, en alvlik padda, en apa som fått namnet Skywalker och en pannkaksformad mal som alla har upptäckts inom området det senaste året.

– Det är otroligt roligt för oss på WWF att kunna dela med oss av goda nyheter. Vi har den senaste tiden mest berättat om förlusten av biologisk mångfald. Vår rapport Living Planet visar på en 60-procentig nedgång i genomsnitt i bestånden av ryggradsdjur 1970 – 2014. Därför är det viktigt att de nya arterna i Sydostasien fredas, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF Sverige, i pressmeddelandet.

Artrikt område

Arterna har upptäckts i länderna runt Mekongdeltat, ett område där den ekonomiska utvecklingen går snabbt framåt. Djurens naturliga livsmiljöer försvinner, då människan breder ut sig och skogarna huggs ned, ändå fortsätter forskare att hitta nya arter i området.

Runt Mekong lever idag ett stort antal hotade arter och över 2681 nya arter av växter, fiskar, däggdjur, fåglar, amfibier och reptiler upptäckts i området sedan 1997.

Här är några av de 157 nya arterna

Den pannkaksformade malen Oreoglanis hponkanensis. Foto: WWF

”Mud snake” eller Lerormen, upptäcktes i Salween River. Foto: WWF

Alvpaddan, eller Ophryophryne elfina, kallas för ”Paddan från Midgård”. Foto: WWF

Leaf-toed geckon upptäcktes i den marina nationalparken Khao Sam Roi Yot i Thailand. Foto: WWF