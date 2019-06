20 demokrater slåss om viktiga tv-sekunder i USA

Debatten, som hålls i Miami, har på grund av de många deltagarna delats upp på två dagar, den 26 och 27 juni. Debatten arrangeras av tv-bolagen NBC News, MSNBC och Telemundo, som tillsammans bestämmer reglerna för debatten.

Kandidaterna vet ännu inte vilka de ska debattera mot, eller vilka ämnen som kommer att tas upp.

Krävde 65 000 donatorer

Det fanns två sätt att kvalificera sig till debatten. Antingen genom att få mer än en procents stöd i särskilt utvalda nationella opinionsundersökningar, eller genom att ha fått finansiellt stöd från minst 65 000 olika donatorer i 20 stater.

En rad kandidater lyckades kvalificera sig både genom tillräckligt väljarstöd och tillräckliga donatorer, däribland toppkandidaterna Joe Biden, Elisabeth Warren, Cory Booker, Kamala Harris, Pete Buttigieg, Beto O’Rourke och Bernie Sanders, m.fl.

Fyra kandidater får inte vara med

Totalt var det fyra kandidater som inte lyckades kvalificera sig, Montanas guvernör Steve Bullock, tidigare Alaskasenatorn Mike Gravel, borgmästaren från Miramar, Florida, Wayne Messam och kongressledamoten Seth Moulton från Massachusetts. Trots det politiska nederlaget har ingen av dem uppgett att de lägger ner sina respektive presidentvalskampanjer.

Totalt kommer demokraterna att hålla tolv debatter inför och under primärvalen. Under loppets gång väntas många av de 24 kandidaterna kasta in handduken.