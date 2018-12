25 döda efter gisslandrama i Kabul

Målen för angreppet var socialdepartementet och departementet för offentliga arbeten. Bomben sprängdes vid infarten till parkeringen. Ett vittne som rusat ut därifrån berättade att angriparna även öppnat eld mot underrättelsetjänsten NDS i närheten.

Afghanska säkerhetsstyrkor fritog 200 anställda som stängdes in i en av byggnaderna som de beväpnade männen intagit, enligt Nasrat Rahimi, talesperson för inrikesdepartementet.

Utöver de 25 dödsoffren skadades minst 20 människor i attentatet, uppger inrikesdepartementet.

Höll gisslan

Flera personer, oklart hur många, hölls som gisslan medan säkerhetsstyrkor sökte igenom anläggningen, sade Rahimi tidigare under måndagen. Sent på kvällen lokal tid uppgav myndigheterna att situationen var under kontroll.

Samtliga fyra attentatsmän dödades.

Myndigheter, regeringsstyrkor och civila mål angrips regelbundet av väpnade grupper i Kabul, där både de sunniextrema talibanerna och terrorrörelsen IS verkar.