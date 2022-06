Aborträtten – kodade meddelanden blir virala på Tiktok

Trenden är en följd av USA:s högsta domstols beslut: att riva upp domslutet “Roe mot Wade” som fastslog kvinnans rätt till abort. Nu ska det bli upp till varje enskild stat att bestämma hur reglerna ska se ut.

Tiktok-klippen märks ofta med den nu virala hashtaggen “If we go down, then we go down together” som har över 36 miljoner visningar i skrivande stund.

Men all hjälp erbjuds inte rakt ut. I många av klippen används kodord för ord som ”abort” och ”hjälp” för att inte avslöjas.

”Abortresor”

Vad gäller egentligen – är det mot lagen att åka till en delstat där abort är lagligt för att utföra en, om det är olagligt i staten man bor i?

– Det är inte olagligt. Några förslag att stoppa sådana resor finns, men det är osannolikt att de antas, säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Camping, stickning och utflykt – se hur de kodade hjälpmeddelandena kan se ut i klippet ovan.