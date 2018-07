Aktivisten: ”Tusentals har varit fast i militären mer än halva livet”

– Inga fångar har släppts fria och oppositionen har inte tillåtits komma tillbaka. Det vill vi se innan det finns något att fira, säger hon.

Statsbesöket signalerar en ny tid av fredliga relationer mellan Eritrea och Etiopien. Men frågan är om freden nu betyder ett slut på den oändligt långa militärtjänstgöring som alla eritreanska män tvingas göra från det man fyller 16 år till och med 50-årsåldern.

”Militären är slaveri”

Det vill människorättsaktivisten Meron Estefanos se avskaffas innan det går att tala om positiva effekter från fredsavtalet och kallar landets militär för slaveri.

– Det är bra med fred. Men det finns tusentals som inte fått komma hem efter varit fast i militären mer än halva livet. Det är det folk hoppas på.

– Mammorna väntar på att deras barn ska komma hem. Och barnen väntar på att deras pappor som varit borta i över 20 år ska komma hem.

Ingen vågar fråga om förändring

Och enligt Meron Estefanos är det ingen som vågar fråga om det kommer bli någon förändring på militärens auktoritära ställning i landet.

– Familjer som har gjort det tidigare har fängslats.

Hon har under många år hjälpt eritreaner som fängslats, torterats och försökt fly landets diktatur genom att de kunnat kontakta henne via sitt radioprogram Radio Erena, som sänds via satellit från Stockholm till Eritrea. Hon anser att det som kan få slut på förtrycket är att den konstitution som skrevs i slutet av 90-talet implementeras och fria val hålls.

– Det kommer lösa flera av de problem som eritreaner tvingats leva med sedan konflikten med Etiopien bröt ut. Men den frågan har inte diskuterats under fredsavtalet.