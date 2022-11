Allt fler företag väljer Indien framför Kina: ”Har gått extremt snabbt”

Företaget som Paritosh Prajapati driver är en del av en internationell trend där allt fler bolag vill minska sitt beroende av Kina. Företagen lockas bland annat av att Indien till skillnad från Kina är ett demokratiskt land och den förhållandevis unga befolkningen, men också av landets snabba framsteg på teknikområdet.

– Det pratas om ”the new India”, och ”the new India” är just nu i drift. Allt digitaliseras och bara inom bredband ser vi att tillgången ökar 15 procent per år. Tittar man på andra länder är det 2-3 procent, säger Paritosh Prajapati.

Business Sweden uppskattar att ”Indien kommer att ta större plats i de globala värdekedjorna framöver. I sin rapport Indien business climate survey 2022 skriver organisationen att landet är en ”prioriterad marknad för internationella företag”.

Följ med in i fabriken och hör Paritosh Prajapati berätta om satsningen i klippet ovan.