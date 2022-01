Under fredagen kom rapporter om att Ryssland planerade en sabotageoperation under falsk flagg i Ukraina som ska rättfärdiga en invasion. Något som Pentagons talesperson John Kirby bekräftade under en presskonferens på fredagen.

– Vi har sett det förut från Ryssland. När den inte finns en riktig kris som passar deras behov, så skapar de en ny.