Ångerfull påve på fredsresa till Irak

Han kommer att vara övervakad av 10 000 säkerhetspersonal och ha flygvapnet hovrande med drönare ovanför sitt huvud för att övervaka varje steg han tar.

Men påven säger att han kommer med en vädjan om fred, försoning och förlåtelse.

Kristna tvingas konvertera

Det är ett krigshärjat, terrordränkt land påven kommer till. Där kristna och andra minoriteter drabbats hårt av krig och våld från grupper som al-Qaida och IS.

2003 fanns det mellan 1 och 1,4 miljoner kristna i Irak. Idag finns kanske 300 000 kvar, resten har flytt eller fördrivits. Sedan kristna områden befriades från IS har få vågat återvända. Kristna som inte hann fly undan IS har vittnat om hur de under vapenhot tvingades konvertera till islam.

– För de kristna som är kvar inne i Irak är påvens besök förstås en stor uppmuntran, säger Anders Arborelius, kardinal i Katolska kyrkan, till SVT Nyheter dagen före avresan.

”Ett slags mirakel”

Påven själv sade inför resan att han kommer som en ångerfull pilgrim med en vädjan om förlåtelse och försoning.

Det ska förstås som att han är ångerfull inför den historiska kyrkans korståg och västerlandets kolonialisering. Så ska man tolka påvens ord, menar Anders Arborelius, kardinal i svenska katolska kyrkan, när jag ringer upp honom inför påvens resa.

– Påven betonar ofta att religionen måste vara något som förbinder människor, inte förgör. Att vi ska bygga broar, inte murar.

Den syrisk-katolska prästen Roni Momeka uttryckte kanske vad alla kristna irakier känner, när han sade så här till Catholic News Service inför påvens resa:

– Vi kan inte med ord beskriva hur lyckliga vi är. Det är ett slags mirakel att påven kommer hit.

Drömresa

Det sägs att det är första gången en påve besöker Irak. Då är det ändå landet där profeten Abraham ska ha fötts, som hyste Babylons murar och där många av historierna i bibelns Gamla testamente utspelar sig.

Det är en gammal önskan hos påven att få resa till Abrahams födelseplats Ur, berättar kardinal Anders Arborelius.

Även många muslimer välkomnar det här besöket. Påven ska stanna i fyra dagar och besöka flera städer och bland andra möta Iraks högsta Shiamuslimska ledare Storyatolla Ali al-Sistani.